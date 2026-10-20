Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду зійдуться у боротьбі за звання B.O.A.T. – Ballon d'Or of All Time. От тільки навряд ця перемога остаточно закриє питання у легендарному протистоянні, пише 24 Канал.

Кому дістанеться "Золотий м'яч всіх часів"

Ініціатива журналу France Football виглядає цікаво: зібрати в одній номінації найбільш яскравих та видатних футболістів за історію премії і назвати серед них "найкращого з найкращих".

Компанія у Мессі і Роналду гідна: там і Альфредо ді Стефано, і Йоган Кройфф, і Франц Бекенбауер, і Мішель Платіні, і "зубастик" Роналдо й інші легенди футболу.



Фото із соцмереж Ballon d'Or

Але сумнівів у тому, що переможе хтось із пари Кріш – Лео, немає жодних. Тим більше, враховуючи, яку систему голосування вигадали французи.

Як визначатимуть найкращого

Проблема в тому, що голосуватимуть за "Золотий м'яч всіх часів" не експерти чи журналісти, а прості вболівальники. І що найдивніше – голосування не обмежене в кількості і платне: обрати свого фаворита можна за 1 євро.

Нічого не заважає фанам одного з кумирів просто накрутити йому перемогу. Це вже й відбувається: Кріштіану Роналду лідирує завдяки активності його прихильників.

Організаторів звинувачують у тому, що вони просто вирішили нажитися на тому ажіотажі, який завжди створює дуель Роналду та Мессі, де б вона не відбувалась.

Церемонія вручення "Золотого м'яча" та інших нагород відбудеться вже 26 жовтня.