Лионель Месси и Криштиану Роналду сойдутся в борьбе за звание B.O.A.T. – Ballon d'Or of All Time. Вот только вряд ли эта победа окончательно поставит точку в легендарном противостоянии, пишет 24 Канал.

Кому достанется "Золотой мяч всех времен"

Инициатива журнала France Football выглядит интересно: собрать в одной номинации самых ярких и выдающихся футболистов за всю историю премии и назвать среди них "лучшего из лучших".

Компания у Месси и Роналду достойная: там и Альфредо ди Стефано, и Йохан Кройф, и Франц Беккенбауэр, и Мишель Платини, и "зубастик" Роналдо, и другие легенды футбола.



Фото из соцсетей Ballon d'Or

Но сомнений в том, что победит кто-то из пары Криш – Лео, нет никаких. Тем более, учитывая, какую систему голосования придумали французы.

Как будут определять лучшего

Проблема в том, что голосовать за "Золотой мяч всех времен" будут не эксперты или журналисты, а простые болельщики. И что самое удивительное – голосование не ограничено по количеству и платное: выбрать своего фаворита можно за 1 евро.

Ничто не мешает фанатам одного из кумиров просто накрутить ему победу. Это уже и происходит: Криштиану Роналду лидирует благодаря активности его поклонников.

Организаторов обвиняют в том, что они просто решили нажиться на том ажиотаже, который всегда создает дуэль Роналду и Месси, где бы она ни происходила.

Церемония вручения "Золотого мяча" и других наград состоится уже 26 октября.