Усик сенсаційно залишився без суперника на прощальний бій

Український боксер планував завершити професійну кар'єру гучним протистоянням із колишнім чемпіоном світу. Однак домовитися про організацію бою поки не вдалося.

Олександр Усик, схоже, не проведе очікуваний поєдинок проти Деонтея Вайлдера. Переговори між сторонами зірвалися через фінансові розбіжності, повідомляє відомий інсайдер Майк Коппінгер на своїй сторінці у мережі Х.

Чому зірвався бій Усик – Вайлдер

Коппінгер коротко відповів на запитання вболівальника щодо перспектив поєдинку.

Ці переговори мертві,

– написав журналіст.

За наявною інформацією, головною перешкодою стали фінансові вимоги боксерів. Сторони не змогли узгодити умови, необхідні для проведення протистояння.

Таким чином, зустріч Усика та Вайлдера, яка могла стати однією з найгучніших подій у надважкій вазі, наразі не відбудеться. Водночас остаточні плани українця щодо завершення кар'єри залежать від подальшого розвитку ситуації.

З ким може побитися Вайлдер замість Усика

Поки Усик, імовірно, шукатиме іншого суперника для свого прощального бою, у Вайлдера може з'явитися альтернативний варіант. Американського боксера пов'язують із можливим поєдинком проти Джея Опетаї, який має рекорд 31 перемога без поразок, зокрема 24 нокаути.

Цей бій можуть організувати в андеркарді великого боксерського шоу в Кардіффі 11 грудня. Головною подією вечора має стати протистояння Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Однак наразі потенційний поєдинок Вайлдера з Опетаєю також не варто вважати остаточно підтвердженим. Головна інтрига для українських уболівальників – кого Усик обере наступним суперником, якщо його плани щодо прощального бою залишаються чинними.

Нагадаємо, британський важковаговик Дерек Чісора раніше прогнозував, що в очному поєдинку Вайлдер переможе Усика.