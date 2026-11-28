"Немає слів, що собі дозволяє тренерка": Меркушина "знищила" Хвостенко після гонки Кубка світу
Біатлоністка збірної України розкритикувала старшу тренерку збірної Оксану Хвостенко. Емоційний епізод стався одразу після гонки Кубка світу.
У суботу, 28 листопада, відбулася одиночна змішана естафета на етапі Кубка світу у Контіолахті. Олександра Меркушина, учасниця від України, дала емоційний коментар у ефірі Суспільне Спорт.
Що біатлоністка говорила про тренерку
Збірна України опинилася на 18-му підсумковому місці. Зокрема, Олександра Меркушина, яка виступала у парі з Антоном Дудченком, пішла на два штрафні кола.
Наразі мені важко ментально, у нас якась нездорова атмосфера у команді, у мене нездорова атмосфера з тренеркою. Те, що відбувається – у мене немає слів, що собі дозволяє тренерка: обзивати мою сім'ю, інших тренерів, виходити на такі приниження,
– сказала Меркушина одразу після гонки.
Біатлоністка також додала, що вона морально готова покинути розташування основної української команди та продовжити виступи на рівні Кубка IBU. Олександра стверджує, що внутрішні проблеми у команді тривають уже протягом тривалого часу.
Які приниження? Починаючи з мого юнацького віку — не знаю, чи заздрість або ж ні — намагаються принижувати мої результати, говорити, що я не достойна, принижувати мою сім'ю, розповідати якісь гадості. Що Меркушини – зло, гіршої сім'ї немає. Я працюю зараз у якійсь нездоровій атмосфері,
– додала біатлоністка.
Пізніше, о 16:15 розпочнеться класична змішана естафета. Україну представлять: Олена Городна, Христина Дмитренко, Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.
Розклад гонок на Кубку світу у Контіолахті:
- 28 листопада (14:10) – одиночна змішана естафета
- 28 листопада (16:15) – змішана естафета
- 29 листопада (14:00) – спринт, 10 км, чоловіки
- 29 листопада (17:15) – спринт, 7,5 км, жінки