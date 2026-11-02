Пів року без ігрової практики: агент Гуцуляка відверто розповів про майбутнє футболіста

У мережі з'явились чутки, що український вінгер Олексій Гуцуляк стане гравцем казахстанського клубу Ордабаси. Ця тема викликала величезну дискусію в українському футбольному середовищі.

В інтерв'ю виданню "Український футбол" агент футболіста Олег Авдиш розповів, яке майбутнє чекає на гравця. А також відповів, як Олексій прожив ці пів року, коли він не грав у футбол.

Що Авдиш розповів про Гуцуляка

Агент Олексія Гуцуляка Олег Авдиш зазначив, що чекати офіційних новин щодо майбутнього футболіста залишилось недовго. Він ще й щиро подякував усім небайдужим за їхню думку щодо майбутнього Гуцуляка.

Ми дійсно приємно здивовані, наскільки популярною є тема майбутньої кар'єри Гуцуляка. Не очікували, що вона буде настільки цікавою в суспільстві для такої кількості людей,

– зауважив агент футболіста.

Він наголосив, що свою піврічну паузу в футболі Гуцуляк сприймає як черговий етап кар'єри. Він усе одно продовжує працювати на всі 100%. За словами Авдиша, Гуцуляк – приклад професіоналізму та найвищих вимог до себе.

Наразі ж офіційно про підписання контракту між Гуцуляком і клубом Ордабаси не повідомлялось. Утім навіть менеджмент казахстанського клубу повідомляв, що з українським футболістом усе майже вирішено. Як зазначив Авдиш, Гуцуляк не повернеться в Україну та на 99% продовжить кар'єру за кордоном.

Якими були пів року Гуцуляка без футболу

По завершенні сезону 2025/26 в Олексія Гуцуляка закінчився контракт із Поліссям. Футболіст не хотів його продовжувати, а тому став вільним агентом. Агент гравця Олег Авдиш ще раніше повідомляв, що Гуцуляк хоче грати за кордоном. Він навіть висловлював упевненість, що його наступним клубом буде представник топ-5 чемпіонатів.

Натомість станом на 2 листопада Гуцуляк досі лишається вільним агентом. Повідомлялось, що футболіст мав деякі пропозиції з Ізраїлю та з інших країн Близького Сходу, втім їх він відкинув. Залишаючись без ігрової практики, Гуцуляк, який був найкращим бомбардиром збірної України у 2025 році, не отримав виклик у національну команду на матчі Ліги націй у вересні та жовтні 2026 року.