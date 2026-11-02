Полгода без игровой практики: агент Гуцуляка откровенно рассказал о будущем футболиста

В интервью изданию "Украинский футбол" агент футболиста Олег Авдыш рассказал, какое будущее ждет игрока. А также ответил, как Алексей прожил эти полгода, когда он не играл в футбол.

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Что Авдыш рассказал о Гуцуляке

Агент Алексея Гуцуляка Олег Авдиш отметил, что ждать официальных новостей о будущем футболиста осталось недолго. Он также искренне поблагодарил всех неравнодушных за их мнение о будущем Гуцуляка.

Мы действительно приятно удивлены тем, насколько популярна тема будущей карьеры Гуцуляка. Не ожидали, что она будет настолько интересна обществу и стольким людям– отметил агент футболиста.

Он подчеркнул, что свою полугодовую паузу в футболе Гуцуляк воспринимает как очередной этап карьеры. Он по-прежнему продолжает работать на все 100%. По словам Авдиша, Гуцуляк – образец профессионализма и высочайших требований к себе.

Пока же официально о подписании контракта между Гуцуляком и клубом Ордабасы не сообщалось. Впрочем, даже руководство казахстанского клуба сообщало, что с украинским футболистом все практически решено. Как отметил Авдиш, Гуцуляк не вернется в Украину и на 99% продолжит карьеру за рубежом.

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Какими были полгода Гуцуляка без футбола

По завершении сезона 2025/26 у Алексея Гуцуляка истек контракт с Полесьем. Футболист не хотел его продлевать, поэтому стал свободным агентом. Агент игрока Олег Авдиш еще ранее сообщал, что Гуцуляк хочет играть за рубежом. Он даже выражал уверенность, что его следующим клубом станет представитель топ-5 чемпионатов.

Однако по состоянию на 2 ноября Гуцуляк по-прежнему остается свободным агентом. Сообщалось, что у футболиста были некоторые предложения из Израиля и других стран Ближнего Востока, однако он их отклонил. Оставаясь без игровой практики, Гуцуляк, который в 2025 году был лучшим бомбардиром в сборной Украины, не получил вызов в национальную команду на матчи Лига Нацийв сентябре и октябре 2026 года.