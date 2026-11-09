"Бубка в спідниці" у списку ГУР: зірку легкої атлетики внесли до бази ворогів України

Дворазова олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Олена Ісинбаєва опинилася в антиросійській базі ГУР України. Причиною стали її зв'язки з режимом Володимира Путіна та підтримка російської армії.

Колишня зірка стрибків із жердиною після початку повномасштабної війни намагалася дистанціюватися від російської влади. Зокрема, це було пов'язано з її прагненням зберегти місце в Міжнародному олімпійському комітеті, передає 24 Канал.

Чому Ісинбаєву внесли до бази ГУР

Ісинбаєва потрапила до переліку через свою діяльність на підтримку російської влади. Зокрема, вона була довіреною особою Володимира Путіна під час президентських виборів, а у 2015 році отримала військове звання майора, повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости.

Крім того, легкоатлетка входила до правління благодійного фонду "Воскресение", який збирав кошти на будівництво головного храму Збройних сил Росії. Також вона була учасницею руху Putin Team, що об'єднував відомих російських спортсменів і представників культури на підтримку диктатора.

Загалом в антиросійській базі ГУР перебувають 29 російських легкоатлетів. Серед них – Віра Ребрик, Дмитро Тарабін і Тимур Моргунов.

Від путіністки до життя в Іспанії: як змінилася позиція чемпіонки

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ісинбаєва почала прибирати зі своїх офіційних ресурсів згадки про зв'язки з російською владою. Вона також намагалася заперечувати свою причетність до російської армії, попри наявність військового звання майора.

Такі заяви з'явилися на тлі побоювань щодо можливого виключення зі складу Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Нині 44-річна Ісинбаєва разом із сім'єю проживає в Іспанії.

На спортивній арені вона свого часу була однією з найвидатніших представниць легкої атлетики. Ісинбаєва двічі ставала олімпійською чемпіонкою – у 2004 та 2008 роках, а також встановила 28 світових рекордів у стрибках із жердиною.

Через свою тактику покращувати світові рекорди поступово, додаючи щоразу по одному сантиметру, спортсменка отримала прізвисько "Бубка в спідниці".

Нагадаємо, нещодавно Володимир Путін поскаржився на бойкот росіян у спорті.