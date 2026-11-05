Путін раптово звернувся до світу через бойкот росіян у спорті

Президент Росії продовжує вимагати повернення своїх спортсменів на міжнародну арену, попри війну проти України. Цього разу він вирішив апелювати до рішень спортивних інституцій та звинуватити інші держави у політизації спорту, передає 24 Канал.

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Путін назвав бойкот росіян порушенням права

Російський диктатор заявив, що деякі країни нібито не дотримуються зобов'язань, пов'язаних із рішеннями Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Спортивного арбітражного суду (CAS).

На жаль, не всі країни готові дотримуватися взятих на себе колись зобов'язань і продовжують не правові, а політизовані обмеження щодо російського спорту. Це явне грубе порушення права, судових рішень, а отже, і самих інститутів демократії. Саме так це і слід трактувати– цитує Путіна російське агентство ТАСС.

Він також доручив Олімпійському комітету Росії продовжувати роботу із захисту інтересів російських спортсменів.

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Які країни виступили проти повернення росіян у хокей?

Обурення Путіна пов'язане, зокрема, із ситуацією навколо міжнародного хокею. 30 жовтня CAS зобов'язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) допустити російські збірні до всіх турнірів під егідою організації.

Однак низка європейських держав виступила проти такого рішення. Серед них – Фінляндія, Норвегія, Швеція, Латвія, Данія, Чехія, Німеччина та Австрія.

Крім того, прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна не планує видавати візи російським і білоруським спортсменам перед молодіжним чемпіонатом світу з хокею.

Турнір має відбутися з 26 грудня 2026 року до 5 січня 2027 року в канадських містах Едмонтон і Ред-Дір.