"Бубка в юбке" в списке ГУР: звезду легкой атлетики внесли в базу данных врагов Украины

Бывшая звезда прыжков с шестом после начала полномасштабной войны пыталась дистанцироваться от российских властей. В частности, это было связано с ее стремлением сохранить место в Международном олимпийском комитете, сообщает 24 Канал.

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Почему Исинбаеву внесли в базу ГУР

Исинбаева попала в список из-за своей деятельности в поддержку российских властей. В частности, она была доверенным лицом Владимира Путина во время президентских выборов, а в 2015 году получила воинское звание майора, сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Кроме того, легкоатлетка входила в правление благотворительного фонда "Воскресение", который собирал средства на строительство главного храма Вооруженных сил России. Также она была участницей движения Putin Team, которое объединяло известных российских спортсменов и представителей культуры в поддержку диктатора.

Всего в антироссийской базе ГУР числятся 29 российских легкоатлетов. Среди них – Вера Ребрик, Дмитрий Тарабин и Тимур Моргунов.

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От путинистки к жизни в Испании: как изменилась позиция чемпионки

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Исинбаева начала удалять со своих официальных ресурсов упоминания о связях с российскими властями. Она также пыталась отрицать свою причастность к российской армии, несмотря на наличие воинского звания майора.

Такие заявления появились на фоне опасений относительно возможного исключения из состава Международного олимпийского комитета (МОК). Сейчас 44-летняя Исинбаева вместе с семьей проживает в Испании.

На спортивной арене она в свое время была одной из самых выдающихся представительниц легкой атлетики. Исинбаева дважды становилась олимпийской чемпионкой – в 2004 и 2008 годах, а также установила 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Благодаря своей тактике постепенно улучшать мировые рекорды, добавляя каждый раз по одному сантиметру, спортсменка получила прозвище "Бубка в юбке".

Напомним, недавно Владимир Путин посетовал на бойкот россиян в спорте.