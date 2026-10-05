Переписав історію: український легкоатлет тричі за день побив світовий рекорд

Український стрибун із жердиною Омелян Герасимчук оновив світовий рекорд у категорії U-13. 13-річний спортсмен підкорив висоту 4,70 метра.

Юний атлет із Донеччини продовжує дивувати результатами на національному рівні. На командному чемпіонаті України у Львові Герасимчук тричі поспіль покращував найвище світове досягнення у своїй віковій категорії, повідомляє сайт ФЛАУ.

Що відомо про новий рекорд

3-4 жовтня стадіон "Скіф" у Львові приймав командний чемпіонат України з легкої атлетики серед закладів фізичної культури та спорту. У змаганнях серед юнаків та дівчат 2009 року народження та молодших взяли участь близько 400 спортсменів із 22 регіонів України.

Одним із головних героїв турніру став Омелян Герасимчук. 13-річний стрибун із жердиною показав феноменальний результат, тричі за один турнір піднявши планку світового рекорду U-13.

Спочатку українець із другої спроби подолав висоту 4,55 метра. Далі з третьої спроби йому підкорилася планка на позначці 4,67 метра.

На цьому Герасимчук не зупинився. Наступною висотою стала 4,70 метра, яку юний спортсмен також взяв із третьої спроби.

Таким чином, українець встановив новий світовий рекорд у своїй віковій категорії.

Герасимчук побив власний рекорд

Особливо вражає те, що Герасимчук уже вдруге за кілька місяців переписав найвище світове досягнення U-13. Попередній рекорд також належав українцю.

У травні цього року Омелян підкорив висоту 4,50 метра, встановивши світовий рекорд серед спортсменів своєї вікової категорії. У Львові він перевершив власне досягнення одразу на 20 сантиметрів.

У командному заліку чемпіонату України перемогу здобула команда Києва, яка набрала 734 очки. Друге місце посіла Львівська область із 645 балами, а третю сходинку зайняла Дніпропетровська область – 640 очок.

Нагадаємо, найсильніша легкоатлетка України Ярослава Магучіх нещодавно зробила гучну заяву щодо нових рекордів.