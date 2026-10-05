Юный атлет из Донецкой области продолжает удивлять результатами на национальном уровне. На командном чемпионате Украины во Львове Герасимчук трижды подряд улучшал лучший мировой результат в своей возрастной категории, сообщает сайт ФЛАУ.

Что известно о новом рекорде

3–4 октября стадион "Скиф" во Львове принимал командный чемпионат Украины по легкой атлетике среди учреждений физической культуры и спорта. В соревнованиях среди юношей и девушек 2009 года рождения и младше приняли участие около 400 спортсменов из 22 регионов Украины.

Одним из главных героев турнира стал Омелян Герасимчук. 13-летний прыгун с шестом показал феноменальный результат, трижды за один турнир подняв планку мирового рекорда U-13.

Сначала украинец со второй попытки преодолел высоту 4,55 метра. Затем с третьей попытки ему удалось преодолеть планку на отметке 4,67 метра.

На этом Герасимчук не остановился. Следующей высотой стала 4,70 метра, которую юный спортсмен также взял с третьей попытки.

Таким образом, украинец установил новый мировой рекорд в своей возрастной категории.

Герасимчук побил собственный рекорд

Особенно впечатляет то, что Герасимчук уже второй раз за несколько месяцев переписал высшее мировое достижение в категории U-13. Предыдущий рекорд также принадлежал украинцу.

В мае этого года Омелян преодолел высоту 4,50 метра, установив мировой рекорд среди спортсменов своей возрастной категории. Во Львове он превзошел собственное достижение сразу на 20 сантиметров.

В командном зачете чемпионата Украины победу одержала команда Киева, набравшая 734 очка. Второе место заняла Львовская область с 645 очками, а третье место – Днепропетровская область – 640 очков.

Напомним, сильнейшая легкоатлетка Украины – Ярослава Магучих недавно сделала громкое заявление о новых рекордах.