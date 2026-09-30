Девушка уже выиграла Олимпийские игры в 2024 году, а также установила мировой рекорд. Однако эти достижения не являются пределом для Ярославы, сообщает канал D1.

Чего хочет Магучих

На днях Магучих посетила Днепр, где пообщалась со студентами университета таможенного дела и финансов. Там ее спросили о том, что чувствует спортсменка, достигшая всего.

Конечно, я очень горжусь тем, что смогла пройти этот путь и добилась этого. Но на самом деле еще есть много рекордов, которые нужно побить. Поэтому цели еще есть, и я к ним стремлюсь,

– заявила Магучих.

Что известно о достижениях Ярославы Магучих

Отметим, что Ярослава стала мировой рекордсменкой по прыжкам в высоту в 2024 году. Девушка преодолела планку в 2,10 метра, благодаря чему побила рекорд Стефки Костадиновой.

Рекорд болгарки держался почти 40 лет, ведь в 1987 году она прыгнула на 2,09 метра. В том же году украинка триумфировала на Олимпийских играх в Париже. Ярослава завоевала золотую медаль благодаря прыжку на 2,00 метра.

Магучих также стала трехкратной чемпионкой Европы в помещении. К слову, в сентябре 2026 года Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту на дебютном Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике.