Дівчина вже вигравала Олімпійські ігри у 2024-му, а також встановила світовий рекорд. Проте ці досягнення не є межею для Ярослави, повідомляє канал D1.

Чого прагне Магучіх

Днями Магучіх завітала у Дніпро, де поспілкувалась зі студентами університету митної справи та фінансів. Там її спитали про те, що відчуває спортсменка, яка досягла всього.

Звичайно, що я дуже пишаюсь, що змогла пройти цей шлях і зробила це. Але насправді ще є багато рекордів, які треба побити. Тому ще цілі є і я до них рухаюсь,

– заявила Магучіх.

Що відомо про досягнення Ярослави Магучіх

Зазначимо, що Ярослава стала світовою рекордсменкою зі стрибків у висоту у 2024 році. Дівчина підкорила планку 2,10 метрів, завдяки чому побила показник Стефки Костадінової.

Рекорд болгарки тримався майже 40 років, адже вона стрибунла на 2,09 метра у 1987-му. Того ж року українка тріумфувала на Олімпійських іграх в Парижі. Ярослава здобула золоту медаль завдяки стрибку на 2,00 метра.

Магучіх також стала триразовою чемпіонкою Європи у приміщенні. До слова, у вересні 2026-го Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту на дебютному Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики.