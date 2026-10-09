Овєчкіна можуть покарати за підтримку Путіна: українці в Канаді зробили перший крок

Конгрес українців Канади закликав уряд країни заборонити в’їзд російському хокеїсту Вашингтона Олександру Овєчкіну та іншим особам, які підтримують геноцид Росії проти України. Нещодавно Овєчкін публічно підтримав партію Володимира Путіна на виборах у Росії.

У заяві йдеться, що Овєчкін сприяє геноциду Росії проти України, оскільки відкрито, послідовно та публічно підтримує президента Росії та його політичну партію.

Проти Овєчкіна можуть запровадити санкції

Конгрес згадав, що 41-річний хокеїст взяв участь у пропагандистському агітаційному відеоролику партії "Єдина Росія", яку очолює Путін. У ролику Овєчкіна представили як "однодумця" міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

"Те, що Національна хокейна ліга звеличує Овечкіна та ігнорує його підтримку геноцидного режиму, є моральною плямою на репутації НХЛ. Однак боягузтво НХЛ аж ніяк не звільняє уряд Канади від відповідальності за дотримання закону та захист безпеки канадців. Міністр імміграції, біженців та громадянства має повноваження забороняти в'їзд до Канади прихильникам геноциду. КУК закликає Канаду діяти негайно та заборонити в'їзд Овечкіну й іншим прихильникам геноциду Росії проти України", – цитуються слова президентки Конгресу українців Канади Олександри Хичій.

Овєчкін знявся в агітаційному ролику партії Путіна: дивіться відео

Також Конгрес українців Канади закликав підтримати дві петиції, подані до Палати громад Канади, з вимогою заборонити Овечкіну в'їзд до країни та накласти/розглянути можливість запровадження санкцій проти нього.

Одна з них адресована міністерці закордонних справ Канади Аніті Ананд, інша – безпосередньо уряду Канади. У петиції міністерку закордонних справ Канади закликають внести Олександра Овечкіна до санкційного списку, обмежити його фінансові операції та право володіння майном у країні, а також безстроково заборонити йому в'їзд до Канади без винятків для роботи чи особистих поїздок.

Підставою для цього автор називає його багаторічну підтримку Володимира Путіна та участь у передвиборчій рекламі партії "Єдина Росія" у вересні 2026 року, тоді як і Путін, і Лавров уже були внесені до санкційного списку Канади.

Зауважимо! Найближчий матч у Канаді в рамках НХЛ Вашингтон проведе 10 листопада в Оттаві проти Оттави Сенаторс.

Овєчкін виправдався за підтримку Путіна

Нагадаємо, у відповідь на звинувачення Овєчкін сказав, що нібито здивований критикою на його адресу. Він пояснив своє рішення тим, що підтримує те, що відбувається у Росії. Також спортсмен заявив, що не розуміється на політиці і при цьому бажає миру Україні.

Водночас у клубі росіянина заявили, що не бачать проблеми у тому, що він підтримав партію Путіна.

Сезон 2026/2027 – останній у кар'єрі Овєчкіна, після чого він планує піти на спортивну пенсію. Він є найкращим снайпером в історії регулярних чемпіонатів НХЛ із 929 забитими шайбами.