У коментарі журналіст ESPN Роберт Клемко Овечкін пояснив своє рішення тим, що підтримує те, що відбувається у Росії. В ній спортсмен видав кілька типових фраз щодо війни в Україні.

Що сказав Овечкін

Овечкін знявся у передвиборчому відео партії Путіна та опинився серед "однодумців" голови МЗС Росії Сергія Лаврова. Зрештою Олександр здивувався, що суспільство обурила його підтримка "Єдиної Росії".

Це було три тижні тому. Я здивований такою реакцією, але зараз із цим нічого не вдієш. Я росіянин, збираюся жити там, коли закінчу карʼєру. Мої діти та родина житимуть там. Я підтримую свою країну. Це просто підтримка того, що відбувається в Росії,

– заявив Овечкін.

Крім того, журналіст спитав хокеїста про його підтримку війни в Україні. Він заявив, що не розбирається в політиці і при цьому бажає миру Україні. Також Овечкіна спитали, чи не вважає він, що Росія чинить геноцид, на що він не зміг відповісти та пішов віж журналіста.

Не думаю, що у мене провоєнна позиція. Я поза політикою, я спортсмен. Я не можу казати, хто правий, а хто ні. Я хочу миру та любові для всіх. Неважливо, хто ти – американець, росіянин чи українець. У мене багато друзів-українців. Я сподіваюся, що все буде добре і все це скоро закінчиться,

– каже росіянин.

Наразі ж Олександр залишається чинним гравцем НХЛ, виступаючи за команду Вашингтон Кепіталз. Після скандалу з агітаційним роликом клуб виспустив ганебну заявку щодо Овечкіна.

До слова, у тому ж відео знялись інший відомий хокеїст В'ячеслав Фетісов, боєць ММА Федір Ємельяненко та шахіст родом з України Сергій Карякін. Раніше ситуацію з Овечкіним прокоментував Владислав Гераскевич.