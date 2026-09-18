В интервью журналисту ESPN Роберту Клемко Овечкин объяснил свое решение тем, что поддерживает происходящее в России. В нем спортсмен произнес несколько типичных фраз о войне в Украине.

Что сказал Овечкин

Овечкин снялся в предвыборном видео партии Путина и оказался среди "единомышленников" главы МИД России Сергея Лаврова. В итоге Александр удивился, что общество возмутило его поддержка "Единой России".

Это было три недели назад. Я удивлен такой реакцией, но сейчас с этим ничего не поделаешь. Я россиянин, собираюсь жить там, когда закончу карьеру. Мои дети и семья будут жить там. Я поддерживаю свою страну. Это просто поддержка того, что происходит в России,

– заявил Овечкин.

Кроме того, журналист спросил хоккеиста о его поддержке войны в Украине. Он заявил, что не разбирается в политике и при этом желает мира Украине. Также Овечкина спросили, не считает ли он, что Россия совершает геноцид, на что он не смог ответить и ушел от журналиста.

Не думаю, что у меня провоенная позиция. Я вне политики, я спортсмен. Я не могу говорить, кто прав, а кто нет. Я хочу мира и любви для всех. Неважно, кто ты – американец, россиянин или украинец. У меня много друзей-украинцев. Я надеюсь, что все будет хорошо и все это скоро закончится,

– говорит россиянин.

Пока же Александр остается действующим игроком НХЛ, выступая за команду Вашингтон Кэпиталз. После скандала с агитационным роликом клуб выпустил позорное заявление в отношении Овечкина.

К слову, в том же видео снялись другой известный хоккеист Вячеслав Фетисов, боец ММА Федор Емельяненко и шахматист родом из Украины Сергей Карякин. Ранее ситуацию с Овечкиным прокомментировал Владислав Гераскевич.