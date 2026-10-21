Досі мешкають разом: нові деталі щодо розлучення Світоліної з Монфісом

У понеділок, 19 жовтня, Еліна Світоліна неочікувано для всіх оголосила приголомшливу новину про те, що вона розлучається зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом. Утім пара досі разом мешкає в Дубаї.

Зокрема, таку інформацію наводить авторитетне видання The Telegraph. Медіа поспілкувалось із друзями пари.

Що відомо про життя Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса зараз

Журналісти британського видання поспілкувались із друзями української тенісистки Еліни Світоліної та французького тенісиста Гаеля Монфіса. Вони повідомили, що наступного дня після того, як спортсменка оголосила про розлучення, пара досі мешкає разом у Дубаї.

Вони продовжують спільно виховувати 4-річну доньку Скай і зберігають глибоку повагу одне до одного. Також друзі подружжя відкинули версію про те, що причиною розриву стосунків між тенісистами стала третя особа. Про таке почали поширювати плітки деякі таблоїди.

Крім того, дехто з близького оточення подружжя починає задумуватись про те, чи не зарано Еліна Світоліна оголосила про розлучення публічно. А ще друзі українки прокоментували саму заяву тенісистки на її сторінці в соцмережі Інстаграм.

Вони зазначили, що це зовсім не схоже на поведінку егоїстичної та безсердечної жінки, якою Світоліну почали вважати люди, які зовсім її не знають. Навпаки, вона є відданою та чуйною партнеркою.

Які деталі довкола розлучення Світоліної та Монфіса

Еліна Світоліна у понеділок, 19 жовтня, неочікувано оголосила про намір розлучитись із Гаелем Монфісом. Українка заявила, що втратила себе й віднайтись у шлюбі їй, на жаль, не вдасться. Також додала, що це найважча правда, яку їй коли-небудь доводилось казати коханій людині.

Ще до заяви українки стало відомо, що свою кар'єру неочікувано завершив чоловік Світоліної Гаель Монфіс. Француз мав провести прощальні поєдинки в Ліоні та на паризькому "Мастерсі". Однак, як повідомляє видання L'Equipe, Монфіс відмовився від цих турнірів, щоб уникнути публічності саме на тлі розриву стосунків зі Світоліною.