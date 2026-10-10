"Николаевич подсказывает": новичок команды прокомментировал роль Ярмоленко в сборной Украины

Защитник черкасского ЛНЗ, недавно дебютировавший в национальной сборной, рассказал об иерархии в команде. Особое место в ней занимает футболист Динамо.

В конце сентября 25-летний Драмбаев впервые в карьере вышел на поле в составе команды. Для сайта"Украинский футбол" он рассказал о роли Андрея Ярмоленко.

Что сказал Драмбаев о Ярмоленко

По словам новичка, 36-летний вингер по-прежнему имеет большой вес в сборной Украины.

Ярмола есть Ярмола. Это лидер сборной, человек с большим авторитетом. Как он скажет, так, можно сказать, и должно быть. Когда Николаевич что-то подсказывает, это не пустые слова. Он очень много сыграл за национальную сборную, поиграл в Европе. От него очень многое зависит в этой команде,

– отметил Драмбаев.

В течение первых четырех матчей Лиги наций футболист ЛНЗ надел сине-желтую футболку один раз. Произошло это в конце матча первого тура против Венгрии (1:0).

Андрей Ярмоленко отыграл 63 минуты в неудачном матче с Северной Ирландией (0:3).

Что происходит в карьере Андрея Ярмоленко

Недавно футболист обновил свой рекорд в сборной по количеству выступлений в официальных соревнованиях.

Главный рекорд, до которого Ярмоленко остается в одном шаге, – это количество голов в футболке сборной. Сейчас на счету динамовца 47 результативных ударов, всего на 1 меньше, чем у обладателя этого статистического достижения Андрея Шевченко.

24 Канал рассказывал, сколько голов за свою карьеру забил легендарный вингер Динамо.