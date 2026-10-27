По прогнозам – к Усику: боксер полностью угадал тройку "Золотого мяча"

Александр Усик – человек, которому футбол совсем не безразличен. Вице-президент Полесья и экс-чемпион мира по боксу прекрасно разбирается в игре миллионов, что доказал своим прогнозом на церемонию "Золотой мяч".

Усик безошибочно определил, какие трое футболистов в итоге займут призовые места в голосовании журналистов журнала France Football. Украинец также сразу же назвал победителя, пишет 24 Канал.

Кого Усик считал фаворитами "Золотого мяча"

Перед церемонией награждения в Лондоне журналисты DAZN Boxing поинтересовались у Александра Усика, каков его прогноз относительно того, кто станет обладателем главной индивидуальной награды в мире футбола.

Украинец уверенно заявил, что считает достойным премии именно Гарри Кейна. При этом он добавил, что шансы на получение Ballon d'Or есть также у Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля.

Прогноз Усика оказался на сто процентов точным: "Золотой мяч" действительно был вручен Кейну, который стал первым за 25 лет англичанином, удостоенным такого высокого статуса. Килиан Мбаппе занял второе место в голосовании, хотя инсайдеры предсказывали, что он не попадет даже в пятерку. А Ламин Ямаль, которому Андрей Шевченко вручил премию лучшему молодому игроку года, замкнул тройку.

Усик и футбол

Александр Усик не только занимает должность вице-президента футбольного клуба "Полесье", но и поддерживает хорошие дружеские отношения с несколькими известными игроками. Например, боксер появлялся в компании Криштиану Роналду, а португалец посещал его поединки в Саудовской Аравии.