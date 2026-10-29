"Встал на сторону общества": звездный чемпион сравнил Усика и Ломаченко

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Станислав Горуна высказался о публичной позиции Василия Ломаченко и Александра Усика. Каратист раскритиковал своего коллегу по боксу.

Титулованный боец считает, что один из бывших чемпионов мира по боксу действует в интересах противника. Об этом Станислав Горуна рассказал сайту lb.ua.

Что Горуна сказал о Ломаченко и Усике

Когда-то каратист называл Василия примером в спорте. В 2026 году, по словам Станислава, боксер делает вещи, выгодные для россиян.

Это, по сути, человек, который играет на руку врагу. Он совершенно не понимает своего публичного веса. То, что он сейчас транслирует аудитории, максимально вредно для нашего инфопространства, для настроения людей. Он был вдохновителем, кумиром. Люди с таким авторитетом должны понимать свою публичную ответственность за слова,

– отметил Горуна.

По словам 37-летнего спортсмена, противопоставить Ломаченко можно личностные изменения Александра Усика.

"В противовес ему – Александр Усик, который встал на сторону общества. Ломаченко же утратил уважение и любовь своих же людей. Аплодисменты Усику и забвение Ломаченко", – добавил призер Олимпийских игр.

Отметим, что Станислав Горуна несколько недель назад завершил карьеру. Последним турниром для него стал этап Серии А в австрийском Зальцбурге.

На этих соревнованиях он выступил в новой для себя весовой категории до 84 килограммов, в которой завоевал золотую медаль.

Что происходит в карьере Ломаченко и Усика

Василий Ломаченко готовится к возвращению на профессиональный ринг. Боксер публично выразил надежду, что ему удастся завоевать статус абсолютного чемпиона мира.

Александр Усик оказался на вершине рейтинга по версии журнала The Ring.