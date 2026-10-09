Отбыла наказание за допинг и сменила флаг: чемпионка мира из России сбежала в другую сборную

Александра Семенова официально сменила спортивное гражданство и будет представлять Израиль на международных соревнованиях. Ранее гимнастка выигрывала чемпионаты мира и Европы в составе сборной России.

28-летняя спортсменка уже несколько месяцев живет в Израиле, а ее переход одобрила Международная федерация гимнастики, сообщает сайт World Gymnastics. В карьере Семеновой были не только громкие победы, но и двухлетняя дисквалификация из-за нарушения антидопинговых правил.

Что известно о Семеновой

Как сообщает федерация, спортсменка постоянно проживает в Израиле с мая 2026 года. В то же время это не первая страна, с которой связывали ее возможное возвращение к международным выступлениям: еще в 2024 году появлялась информация о вероятном переходе в сборную Армении.

Наибольших успехов Семенова достигла в групповых упражнениях в составе российской команды. В 2014 году она стала чемпионкой мира, завоевав золотую медаль в упражнении с тремя мячами и двумя лентами.

В том же году гимнастка успешно выступила на чемпионате Европы в Баку, где завоевала две золотые и одну серебряную медали. Всего Семенова дважды становилась чемпионкой Европы в составе сборной России.

Карьеру гимнастки прервала дисквалификация

В 2015 году Семенова потеряла место в основном составе национальной сборной России. Впоследствии ее карьера получила серьезный удар из-за нарушения антидопинговых правил.

В период с 2018 по 2020 год спортсменка отбывала двухлетнюю дисквалификацию. Причиной стало обнаружение в ее допинг-пробе запрещенного препарата фуросемида.

Напомним, недавно сменила гражданство украинская прыгунья в воду Нелли Чукановская. Она будет выступать за Хорватию.