28-річна спортсменка вже кілька місяців живе в Ізраїлі, а її перехід затвердила Міжнародна федерація гімнастики, повідомляє сайт World Gymnastics. У кар'єрі Семенової були не лише гучні перемоги, а й дворічна дискваліфікація через порушення антидопінгових правил.

Що відомо про Семенову

Як повідомляє федерація, спортсменка постійно проживає в Ізраїлі з травня 2026 року. Водночас це не перша країна, з якою пов'язували її можливе повернення до міжнародних виступів: ще у 2024 році з'являлася інформація про ймовірний перехід до збірної Вірменії.

Найбільших успіхів Семенова досягла у групових вправах у складі російської команди. У 2014 році вона стала чемпіонкою світу, здобувши золоту медаль у вправі з трьома м'ячами та двома стрічками.

Того ж року гімнастка успішно виступила на чемпіонаті Європи в Баку, де виборола дві золоті та одну срібну нагороди. Загалом Семенова двічі ставала чемпіонкою Європи у складі збірної Росії.

Кар'єру гімнастки перервала дискваліфікація

У 2015 році Семенова втратила місце в основному складі національної збірної Росії. Згодом її кар'єра зазнала серйозного удару через порушення антидопінгових правил.

У період із 2018 до 2020 року спортсменка відбувала дворічну дискваліфікацію. Причиною стало виявлення у її допінг-пробі забороненого препарату фуросеміду.

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