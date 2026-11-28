Алексей Гуцуляк объяснил смену карьерного вектора. Вингер сборной Украины рассказал о своем уходе из УПЛ.

Гуцуляк провел два сезона в Полесье, но после сезона 2025/26 покинул клуб. Новичок казахстанского Ордабасы объяснил свой выбор в интервью Tribuna.com.

Что Гуцуляк сказал о развитии своей карьеры

В ноябре 28-летний футболист подписал контракт с чемпионом Казахстана. Вингер находился без клуба с лета, когда ушел из Полесья на правах свободного агента.

Я уже тогда понимал, что хочу перемен. Даже если бы знал, сколько времени займет поиск новой команды, все равно ушел бы. Я был к этому готов. "Полесье" – важный для меня клуб. Просто на тот момент я хотел попробовать себя в другом чемпионате. У меня закончился контракт, и я решил двигаться дальше. Обиды на Полесье у меня нет,

– сказал Гуцуляк.

Отметим, что Алексей Гуцуляк провел продуктивный 2025 год в сборной Украины, когда отличился 5 голами и стал самым результативным в тот период футболистом национальной команды.

После временного перерыва в составе команды он потерял место в заявке "сине-желтых". Последний раз Алексей играл за сборную в марте. Тогда он забил в товарищеском матче против Албании (1:0).

Что дальше для Гуцуляка

Украинский футболист останется вне официальных матчей еще некоторое время, ведь сезон 2027 года начнется в Казахстане ориентировочно в марте.

К тому моменту перерыв в активных выступлениях в футболе для Алексея составит более 9 месяцев.