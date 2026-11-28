Гуцуляк провів два сезони у Поліссі, але після компанії 2025/26 полишив клуб. Новачок казахстанського Ордабаси пояснив свій вибір для Tribuna.com.

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Що Гуцуляк сказав про свій розвиток кар’єри

У листопаді 28-річний футболіст підписав контракт з чемпіоном Казахстану. Вінгер знаходився без клубу з літа, коли пішов з Полісся на правах вільного агента.

Я вже тоді розумів, що хочу змін. Навіть якби знав, скільки часу займе підбір нової команди, все одно пішов би. Я був до цього готовий. Полісся важливий клуб для мене. Просто на той момент я хотів спробувати себе в іншому чемпіонаті. У мене закінчився контракт, і я вирішив рухатися далі. Образи на Полісся в мене немає– сказав Гуцуляк.

Зазначимо, що Олексій Гуцуляк провів продуктивний 2025 рік у збірній України, коли відзначився 5 голами та став найрезультативнішим у той період футболістом національної команди.

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Після тимчасової перерви у команди він втратив місце у заявці "синьо-жовтих". Минулого разу Олексій грав за збірну у березні. Тоді він забив у товариському матчі проти Албанії (1:0).

Що далі для Гуцуляка

Український футболіст залишиться поза офіційними матчами ще деякий час, адже сезон 2027 року розпочнеться у Казахстані орієнтовно у березні.

У той момент перерва від активних виступів у футболі для Олексія складатиме понад 9 місяців.