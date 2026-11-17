Бывший игрок сборной Украины, предал свою Родину и остался работать в России даже после начала полномасштабного вторжения, Анатолий Тимощук сделал позорное заявление. Он заявил, что ему комфортно работать в России.

Об этом уроженец Луцка рассказал в интервью пропагандистским СМИ. В настоящее время Тимощук работает помощником главного тренера в Зените.

Какое позорное заявление сделал Тимощук

Тимощук с 2017 года работает в тренерском штабе Зенита из Санкт-Петербурга. Он заявил, что ему комфортно работать на своей нынешней должности.

Амбиции есть у всех. Однако я сторонник того, что от хорошего хорошего не ищут. Если я нахожусь на своей позиции, и это комфортно мне и команде, команда достигает результата, то мне все комфортно,

– заявил предатель Украины.

Он добавил, что сейчас ему комфортно работать в той среде, в которой он находится. Тимощук отметил, что он учится, видит новые идеи и воспринимает футбол совсем по-другому.

Конечно, я накапливаю какой-то свой личный опыт, налаживаю отношения в целом и в коллективе, общаюсь в команде. Впрочем, я считаю, что сейчас мне комфортно на той позиции, которую я занимаю в тренерском штабе – помощник главного тренера,

– сказал Тимощук.

По его словам, его все устраивает. Жизнь футболиста и жизнь тренера – одно и то же. Он добавил, что никогда не знает, куда она его заведет. Сегодня можно быть в одной команде, а уже завтра – в другой.

Что известно о позиции Тимощука относительно войны в Украине

Тимощук продолжает работать в России уже 4 года после начала полномасштабного вторжения. Более того, он даже присоединился к оказанию финансовой помощи российским оккупантам. В 2024 году он принял участие в аукционе по сбору средств для российских военных в Курской области.

Следует отметить, что не только Тимощук стал предателем Украины среди спортсменов. В частности, в Россию переехали и остаются там еще один футболист Иванисеня, биатлонистки Журавок и Бех, а также прыгунья в воду Лискун.