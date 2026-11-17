Про це уродженець Луцька розповів у інтерв'ю пропагандистським ЗМІ. Наразі Тимощук працює помічником головного тренера в Зеніті.

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Яку ганебну заяву видав Тимощук

Тимощук із 2017 року працює в тренерському штабі Зеніту з Санкт-Петербурга. Він заявив, що йому комфортно працювати на його нинішній посаді.

Амбіції мають усі. Однак я прихильник того, що від добра добра не шукають. Якщо я перебуваю на своїй позиції, й це комфортно мені та команді, команда досягає результату, то мені все комфортно– заявив зрадник України.

Він додав, що нині йому комфортно працювати в тому середовищі, в якому він перебуває. Тимощук зауважив, що він вчиться, бачить нові ідеї та сприймає футбол зовсім по-іншому.

Звичайно, я напрацьовую якийсь свій особистий досвід, стосунки в цілому та в колективі, спілкування в команді. Утім я вважаю, що я зараз комфортно почуваюсь на тій позиції, на якій я є в тренерському штабі – помічник головного тренера– сказав Тимощук.

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За його словами, його все влаштовує. Життя футболіста та життя тренера – однакове. Він додав, що ніколи не знає, куди воно поверне. Сьогодні можна бути в одній команді, а вже завтра – в іншій.

Що відомо про позицію Тимощука щодо війни в Україні

Тимощук залишається працювати в Росії вже 4 роки після початку повномасштабного вторгнення. Ба більше, він навіть долучився до фінансової допомоги російським окупантам. У 2024 році він долучився до аукціону зі збору коштів для російських військових у Курській області.

Слід відзначити, що не лише Тимощук став зрадником України серед спортсменів. Зокрема, до Росії переїхали та залишаються там ще один футболіст Іванісеня, біатлоністки Журавок і Бех, а також стрибунка у воду Лискун.