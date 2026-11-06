"Настал момент": Мальдера объяснил, почему отказался от Ярмоленко

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объяснил отсутствие Андрея Ярмоленко в заявке на ноябрьские матчи. Тренер рассказал, какую роль теперь отводит опытному вингеру.

В ближайшее время национальная сборная страны проведет очередные матчи Лиги наций. В список приглашенных футболистов не попал лидер киевского Динамо, недавно установивший исторический рекорд в УПЛ, сообщает 24 Канал.

Мальдера объяснил решение по поводу Ярмоленко

Андреа Мальдера подчеркнул, что Андрей Ярмоленко остается важной фигурой для национальной сборной. В то же время итальянский специалист считает, что пришло время давать больше возможностей молодым футболистам.

Ярмоленко – очень важная фигура как для меня, так и для всей национальной сборной. Но настал момент, чтобы эти ребята росли уже сами. Ярмоленко должен передать эстафету другим. Я разговаривал с ним, он с пониманием отнесся к моим словам, он всегда поддерживал меня во всех вопросах. Я знаю, что всегда могу на него рассчитывать,

– заявил Мальдера на пресс-конференции.

Какой рекорд недавно установил Ярмоленко

Напомним, что недавно Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины. В матче УПЛ он забил свой 125-й гол в элитном дивизионе и превзошел предыдущее достижение Максима Шацких.

Отметим, что 37-летний футболист попал в заявку сборной Украины на стартовые матчи Лиги наций. В частности, он выходил на поле в матче против Северной Ирландии, который завершился поражением украинцев со счетом 0:3.

Андрей Ярмоленко также пропустит три ближайших матча УПЛ из-за дисквалификации.