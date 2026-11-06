"Прийшов момент": Мальдера пояснив, чому відмовився від Ярмоленка

Невдовзі головна команда країни проведе чергові поєдинки Ліги націй. До списку запрошених футболістів не потрапив лідер київського Динамо, який нещодавно встановив історичний рекорд в УПЛ, передає 24 Канал.

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Мальдера пояснив рішення щодо Ярмоленка

Андреа Мальдера наголосив, що Андрій Ярмоленко залишається важливою людиною для національної команди. Водночас італійський фахівець вважає, що настав час давати більше можливостей молодшим футболістам.

Ярмоленко – дуже важлива людина як для мене, так і для всієї національної збірної. Але прийшов момент, щоб ці хлопці росли вже самі. Ярмоленко має передати естафету іншим. Я з ним розмовляв, він з розумінням поставився до моїх слів, він завжди підтримував мене у будь-яких питаннях. Я знаю, що завжди можу на нього розраховувати,

– заявив Мальдера на пресконференції.

Який рекорд нещодавно встановив Ярмоленко

Нагадаємо, що нещодавно Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України. У матчі УПЛ він забив свій 125-й гол в елітному дивізіоні та перевершив попереднє досягнення Максима Шацьких.

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Зазначимо, що 37-річний футболіст потрапив до заявки збірної України на стартові поєдинки Ліги націй. Зокрема, він виходив на поле у матчі проти Північної Ірландії, який завершився поразкою українців з рахунком 0:3.

Андрій Ярмоленко пропустить також три найближчі матчі УПЛ через дискваліфікацію.