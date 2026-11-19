Российская теннисистка Мирра Андреева после победы в финале Итогового турнира обратилась к своей сопернице Элине Свитолиной. Украинка же проигнорировала представительницу страны-оккупанта.

На это событие отреагировал легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек. На своей странице в социальной сети X он критически высказался о нейтральной теннисистке с российским паспортом.

Что сказал Гашек

Доминик Гашек отметил, что представительница России после матча с украинкой Элиной Свитолиной ни словом не упомянула о вторжении своей страны на территорию страны своей соперницы. Также он возложил ответственность на руководство WTA за то, что российские спортсменки до сих пор имеют возможность выступать на международном уровне, пусть и с нейтральным статусом.

Российская теннисистка не сказала ни слова, чтобы осудить империалистическую войну, которую ведет Россия, или ужасные преступления, совершенные ее страной. Теперь ей придется всю жизнь жить с осознанием того, что из-за ее участия в этом турнире люди погибли или были искалечены,

– отметил бывший хоккеист.

Он добавил, что WTA и страна, в которой проходил турнир, несут полную ответственность за участие в нем российской гражданки Андреевой. А также за масштабную пропаганду империалистической войны, которую ведет Россия.

Что произошло после победы Андреевой в финале Итогового турнира

Мирра Андреева в финале Итогового турнира победила украинку Элину Свитолину. После матча она цинично обратилась к своей сопернице, отметив, что в восторге от того, что теннисистка вернулась на высокий уровень после беременности и рождения дочери.

Элина же никак не отреагировала на эти слова россиянки. Она продолжила свою линию поведения, игнорируя россиян. В своей речи она поблагодарила болельщиков, свою команду и просто воскликнула: "Слава Украине". Некоторые пользователи соцсетей, совершенно оторванные от реальности, начали обвинять украинку в неуважении к сопернице.