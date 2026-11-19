На цю подію відреагував легендарний чеський хокейний воротар Домінік Гашек. На своїй сторінці в соцмережі Х він критично висловився щодо нейтральної тенісистки з російським паспортом.

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Що сказав Гашек

Домінік Гашек зазначив, що представниця Росії після матчу з українкою Еліною Світоліною жодним словом не згадала про вторгнення її країни в країну її суперниці. Також він поклав відповідальність на керівників WTA за те, що російські спортсменки досі мають змогу виступати на міжнародному рівні, хоч і з нейтральним статусом.

Російська тенісистка жодного слова не сказала, щоб засудити імперіалістичну війну, що веде Росія, чи жахливі злочини, які скоїла її країна. Тепер їй доведеться все життя жити з усвідомленням того, що через її участь у цьому турнірі люди загинули чи були покалічені– зауважив колишній хокеїст.

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Він додав, що WTA та країна, в якій проходив турнір, несуть повну відповідальність за участь у ньому російської громадянки Андрєєвої. А ще за масштабну пропаганду імперіалістичної війни, яку веде Росія.

Що сталось після перемоги Андрєєвої у фіналі Підсумкового турніру

Мірра Андрєєва у фіналі Підсумкового турніру перемогла українку Еліну Світоліну. Після поєдинку вона цинічно звернулась до своєї опонентки, наголосивши, що в захваті від того, як тенісистка повернулась на високий рівень після вагітності та народження доньки.

Еліна ж ніяк не відреагувала на ці слова росіянки. Вона продовжила свою лінію ігнорування росіян. У своїй промові вона подякувала вболівальникам, своїй команді та вигукнула просто "Слава Україні". Деякі користувачі соцмереж, які абсолютно відірвані від реальності, почали звинувачувати українку в неповазі до суперниці.