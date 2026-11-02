Ярмоленко забил 125-й гол в чемпионате Украины и установил абсолютный рекорд

Андрей Ярмоленко наконец-то побил рекорд результативности в истории чемпионатов Украины. Он забил свой 125-й гол в УПЛ.

Историческое событие произошло в матче Динамо против Кривбасса в 11-м туре УПЛ, сообщает 24 Канал. Ярмоленко в этом матче реализовал пенальти.

Как Ярмоленко побил рекорд результативности в чемпионатах Украины

В 11-м туре УПЛ Динамо на выезде встретилось с Кривбассом. Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе киевлян с капитанской повязкой. В этом матче он сначала отличился голевой передачей на Матвея Пономаренко. К слову, гол долго проверяли на предмет офсайда и у вингера, и у нападающего.

А уже позже, еще в первом тайме, столичная команда заработала пенальти. К отметке подошел именно капитан, которому не хватало одного гола, чтобы наконец-то единолично стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

Ярмоленко уверенно пробил с отметки. Таким образом, переиграв голкипера Кривбасса Александра Кемкина, Андрей стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. Теперь он сможет превзойти свое достижение и установить новую планку результативности для будущих поколений.

Впрочем, в этом матче забить больше Ярмоленко не суждено было. Дело в том, что в конце первого тайма капитан Динамо получил красную карточку за грубый фол против Джонса. Таким образом, за один матч он оформил хет-трик Горди Хоу – ассист, гол, удаление.

Отметим, что Ярмоленко побил рекорд уже под руководством Мацея Кендзёрека. Польский наставник Динамо провел уже 3 матча во главе киевлян с приставкой и. о. В первом матче под руководством поляка динамовцы обыграли Кудривку со счетом 3:1, во втором – уступили Шахтеру в Кубке Украины со счетом 0:3. Динамо в этом матче с 30-й минуты играло в меньшинстве из-за удаления Михавка.