"Думки можуть виникати": отец Лунина рассказал, планирует ли вратарь Реала сменить клуб

Отец вратаря "Реала" Андрея Лунина высказался о карьерных приоритетах своего сына. Стало известно, думал ли украинец об уходе из мадридского клуба.

Алексей Лунин рассказал, как его сын относится к количеству игрового времени в мадридском Реале. Об этом он рассказал сайту winwin.com.

Думает ли Лунин о смене клуба

По словам отца футболиста, такое развитие событий не является нереальным.

Что касается смены клуба, то, конечно, такие мысли могут возникать. Ведь каждый футболист хочет играть, а не сидеть на скамейке запасных. Но Андрей очень уважает Реал, ценит возможность быть частью этого большого клуба и всегда ответственно относится к своим обязанностям,

– сказал Алексей Лунин.

Лунин-старший также добавил, что в перспективе семья поддержит любое решение 27-летнего голкипера.

Как складывается сезон для Лунина

Отметим, что украинец недавно провел первый матч в составе Реала в сезоне 2026/27.

Андрей Лунин неожиданно оказался в стартовом составе на матч против Барселоны, поскольку Тибо Куртуа заболел гриппом. К слову, в заявке на "Эль-Класико" оказался еще один украинский вратарь – Илья Волошин.

Лунин в матче против каталонцев совершил 5 сейвов, однако пропустил 1 гол. Кроме того, после замены Вальверде именно Лунин получил капитанскую повязку в середине второго тайма. В целом Реал победил со счетом 2:1. В составе мадридцев Мбаппе оформил дубль, а за Барселону забил Рафинья.