Звезда сборной Украины отказался присоединиться к команде Мальдеры из-за своей позиции

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин в очередной раз не попал в список из 25 футболистов, которых Андреа Мальдера вызвал на матчи Лиги наций. После убедительного выступления в "Эль-Класико" такое решение тренера вызвало немало вопросов.

Итальянский тренер "сине-желтых" не включил Лунина даже в резервный список, в который попали сразу два других вратаря – Руслан Нещерет и Георгий Бущан. Как утверждают журналисты проекта "ТаТоТаке", отказ от поездки в сборную – сознательный выбор самого футболиста.

Почему Лунина не будет в сборной

Хотя критика в связи с отсутствием Андрея Лунина в заявке основной команды на матчи против Северной Ирландии и Грузии звучит в адрес тренера, на самом деле сам голкипер хочет на время международного перерыва оставаться в расположении своего клуба.

Причина в том, что Лунин так и не имеет игровой практики в "Реале", кроме одного выхода в стартовом составе в "Эль-Класико". Андрей понимает, что в таких условиях ему вряд ли удастся отобрать в сборной статус первого и второго номеров у Анатолия Трубина и Дмитрия Ризника.

Футболист готов вернуться к выступлениям за сборную только тогда, когда будет регулярно играть за "Реал" и тем самым увеличит свои шансы попадать в стартовую одиннадцатку национальной команды.

Как выглядит заявка Мальдеры на матчи Лиги наций

В список вошли 25 игроков.

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризник ("Шахтер"), Георгий Ермаков (Харьков).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – "Шахтер"), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба – "Полесье"), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Тарас Михавко ("Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Крупский (Харьков).

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба – "Шахтер"), Александр Андриевский ("Полесье"), Иван Варфоломеев ("Линкольн", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Атакующие игроки: Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Александр Назаренко, Игорь Краснопир (оба – "Полесье"), Александр Зубков ("АЕК", Греция), Матвей Пономаренко ("Динамо"), Даниил Сикан (Андерлехт, Бельгия), Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция), Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), Алексей Кащук (Карабах, Азербайджан).