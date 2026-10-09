"Больно смотреть": легенда сборной Украины жестко раскритиковал Мальдеру

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин раскритиковал работу Андреа Мальдеры. Экс-форвард Ливерпуля признался, что ему больно смотреть на нынешнее состояние национальной команды.

После четырех туров Лиги наций украинцы набрали лишь четыре очка из 12 возможных и занимают третье место в своей группе. Воронин не скрывает скептицизма по поводу решений нового тренерского штаба и пока не видит в Мальдере наставника, способного изменить ситуацию, передает Sport-express.

Воронин объяснил, что его настораживает в работе Мальдеры

Андрей Воронин поделился своими мыслями о выступлениях сборной Украины под руководством Андреа Мальдеры. Бывший нападающий национальной команды обратил внимание на постоянные кадровые перестановки и решения тренерского штаба.

По мнению Воронина, итальянский специалист слишком полагается на аналитику, а его эксперименты с составом не всегда оправданы.

Особенность Мальдеры в том, что он тренер-аналитик. Поэтому и возникают вопросы. Для меня эти перестановки – по принципу рулетки: не сыграла ставка на красное – поставлю на черное,

– заявил экс-футболист.

Не нашел Воронин и нападающего, который убедил бы его по итогам четырех матчей. На вопрос, кого из форвардов он сделал бы основным в сборной, бывший игрок ответил, что не увидел убедительной игры ни у одного из них.

В то же время оценивать работу Мальдеры по пятибалльной шкале Воронин отказался. Он признал, что тренер может быть достойным человеком и уметь держаться на публике, но добавил, что пока не видит в нем тренера.

Экс-нападающий признался, что ему больно за сборную Украины

Особое разочарование Воронин связывает не только с результатами, но и с общим состоянием национальной команды. Он подчеркнул, что сборная остается для него близкой, ведь сам защищал ее цвета.

Я играл за сборную Украины, она мне небезразлична, поэтому мне больно смотреть на то, во что она превратилась,

– сказал Воронин.

Несмотря на неутешительные результаты, бывший нападающий не теряет надежды на перемены. Он отметил, что у команды еще остаются шансы в турнире, а окончательные выводы можно будет сделать позже.

В ноябре сборная Украины проведет два заключительных матча группового этапа Лиги наций. 14 ноября команда сыграет на выезде против Северной Ирландии, а 17 ноября встретится с Грузией.

Напомним, ранее Андрей Воронин раскритиковал руководство УАФ во главе с Андреем Шевченко.