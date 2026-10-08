Туран выбрал лучшего из пары Месси и Роналду: тренер Шахтера объяснил разницу

Тренер донецкого Шахтера Арда Туран высказался о многолетней конкуренции между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Он назвал своего лучшего футболиста всех времен.

Тренер Шахтера отдал предпочтение своему бывшему партнеру по команде. Об этом турецкий специалист рассказал в интервью ютуб-каналу Дмитрия Гордона.

Что сказал Туран о Месси и Роналду

Бывший полузащитник мадридского Атлетико и каталонской Барселоны отдал предпочтение аргентинскому футболисту.

Роналду – просто невероятный игрок, один из лучших за всю мировую историю. Но лично для меня из всех игроков в истории футбола лучший именно Месси. Конечно, когда Криштиану играет за вас, вы можете выигрывать матчи, завоевывать кубки, он совершает просто нереальные вещи. Но когда за вас играет Месси, вы контролируете всю игру,

– сказал Туран.

Отметим, что тренер Шахтера играл с Лионелем Месси в одной команде с июля 2015-го по январь 2018 года. За это время они провели 46 совместных матчей.

Что сейчас происходит в карьере Лионеля Месси

В среду, 7 октября, 39-летний футболист поставил точку в международной карьере. Последним матчем 39-летнего Месси за сборную стала товарищеская встреча против Бенина, которая состоялась 6 октября. Аргентина победила со счетом 3:0, а ее капитан отличился голом с пенальти и двумя результативными передачами.

Правда, в этой встрече нашлось место и для небольшого скандала.

Криштиану Роналду отреагировал на завершение международной карьеры Лионеля Месси. Португалец оставил для аргентинца теплые слова.