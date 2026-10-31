Довбик получил похвалу от тренера Болоньи: украинскому футболисту понадобились считанные минуты

Артем Довбик внес свой вклад в победу своей команды над Монцой (2:1) в рамках чемпионата Италии. После матча он услышал слова одобрения от тренера.

Уровень игры футболиста сборной Украины в матче 10-го тура Серии А удовлетворил Раффаэле Палладино. Слова тренера Болоньи цитирует TUTTOmercatoWEB.

Что Палладино сказал о Довбике

В субботу, 31 октября, тренер команды выпустил украинца на 83-й минуте матча, когда исход игры уже был предрешен.

Орсолини вернулся на этой неделе, и я хотел дать ему немного игрового времени в конце матча, но потом решил выпустить мощного центрального нападающего. Поздравляю Довбика, он хорошо вошел в игру,

– отметил Палладино.

Отметим, что матч против Монцы стал для Артема первым с 17 октября. Тогда украинец получил возможность сыграть 14 минут в домашнем поединке против Интера (1:3).

Как складывается сезон для Довбика

На данный момент в его активе лишь пять матчей и один гол в текущем сезоне Серии А.

На днях тренер Болоньи похвалил Йенса Одгора за игру против Милана и неожиданно вспомнил об Артеме Довбике. Наставник тогда фактически поставил украинцу ультиматум.

Положение украинца в команде остается непростым. Довбик пока не смог завоевать полное доверие тренерского штаба и получает очень мало игрового времени. Требования Палладино к работе нападающего без мяча и общей самоотдаче также осложняют его положение.