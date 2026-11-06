В Австралии боксер почти до смерти избил соперника на ринге: в сети появилось жуткое видео

В сети появилось видео, на котором видно, как во время боя один боксер едва не забил другого до смерти. Интересно, что на ринге сошлись два бывших регбиста.

Жуткое видео уже разлетелось по различным боксерским пабликам, сообщает 24 Канал. На нем происходят довольно дикие вещи даже после фактического нокаута.

Что произошло во время боксерского поединка

В австралийском городе Сидней в TikTok Entertainment Centre состоялся боксерский турнир. В главном бою вечера в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) сразились местные бывшие регбисты. Пол Гален против Нельсона Асофа-Соломона.

Гален уступил из-за жестокого нокаута уже в 1 раунде. Эпизод выглядел очень жестоким, из-за него даже беспокоились врачи, но угрозы жизни Галена нет. Он пропустил несколько ударов, упал на канаты и несколько минут лежал неподвижно. Очевидцы и комментаторы назвали зрелище очень страшным и критиковали рефери за то, что тот не остановил бой раньше.

И все же медицинская помощь Галену не понадобилась. Он пришел в себя без непосредственной помощи врачей. Боксер смог самостоятельно подняться и покинуть ринг без носилок. Уже в раздевалке соперники пожали друг другу руки.

Впрочем, отдельно хочется остановиться и на непонятном эпизоде сразу после нокаута. Нельсон Асоф-Соломон после решающего удара отошел в другую сторону ринга, вскочил на канаты и начал что-то кому-то кричать. А потом, похоже, побежал еще что-то доказывать, видимо, с кулаками, тому человеку.

Напомним, что недавно в сети появились кадры, на которых российский боксер Арсланбек Махмудов обращается к украинцу Александру Усику. Он спросил, даст ли тот "газу" вместе с ним. На что Усик ответил: "We will see", что в переводе с английского означает "Посмотрим".