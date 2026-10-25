В котором часу состоится матч Барселона – Реал после перевода часов

В ночь на 25 октября Украина перешла на зимнее время. Из-за этого существует риск перепутать время начала главного матча дня и, вероятно, всей осени – "Эль-Класико" между Барселоной и Реалом.

Чтобы не пропустить самое популярное футбольное дерби в мире, 24 Канал напоминает, когда прозвучит стартовый свисток и как сориентироваться при переходе на зимнее время.

Переводят ли часы в Испании

Все страны Европейского Союза, так же как и Украина, осенью переводят часы на час назад, чтобы перейти с так называемого "летнего" на "зимнее" время.

В Испании этот процесс также состоялся, поэтому разница в один час между Мадридом и Киевом, привычная для летнего периода, сохранилась. Соответственно, ранее объявленное время стартового свистка "Эль-Класико" между "Барселоной" и "Реалом" остается в силе.

Когда начнется "Эль-Класико"

В прошлые годы главный матч испанского и в целом европейского футбола часто назначали на довольно ранние временные слоты, чтобы сделать просмотр комфортным для болельщиков из азиатских стран, прежде всего Китая и Японии.

На этот раз руководство Ла Лиги решило ориентироваться исключительно на прайм-тайм для Европы: поэтому стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.