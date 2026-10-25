О котрій годині матч Барселона – Реал після переведення годинників

Щоб не проґавити найбільш популярне футбольне дербі світу, 24 Канал нагадує, коли стартовий свисток і як зорієнтуватися під час переведення годинників.

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Чи переводять годинники в Іспанії

Усі країни Європейського Союзу, так само як Україна, восени відмотують стрілку годинника назад, що перейти із так званого "літнього" на "зимовий" час.

В Іспанії цей процес також відбувся, тож різниця в одну годину між Мадридом і Києвом, звична для літнього періоду, збереглася. Відповідно раніше анонсований час стартового свистка для "Ель-Класико" Барселони та Реала залишається актуальним.

Коли розпочнеться "Ель-Класико"

У минулі роки головний матч іспанського та загалом європейського футболу часто ставили у доволі ранні часові слоти, щоб зробити перегляд комфортним для вболівальників з азійських країн, перш за все Китаю та Японії.

Цього разу в керівництві Ла Ліги вирішили орієнтуватися лише на прайм-тайм для Європи: тому стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.