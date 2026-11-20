Французский защитник Бенуа Тремулинас возобновил карьеру в 40 лет. Бывший игрок Динамо поможет своему родному Бордо, который переживает сложные времена.

О возвращении футболиста сообщила пресс-служба французского клуба. Контракт Тремулинаса с Бордо рассчитан до окончания текущего сезона.

Тремулинас решил помочь Бордо в сложный период

Для 40-летнего француза это особое возвращение, ведь именно с Бордо связана значительная часть его футбольной истории. В структуру клуба он попал еще девятилетним мальчиком, а за основную команду выступал с 2007 по 2013 год.

Вместе с жирондинцами защитник выиграл чемпионат Франции в 2009 году. Однако впоследствии положение клуба кардинально изменилось.

Из-за серьезных финансовых проблем Бордо потерял место среди французской элиты и постепенно опустился аж до шестого дивизиона. Теперь Тремулинас решил вернуться, чтобы поддержать команду, с которой связан с детства.

Что известно о карьере экс-защитника Динамо

Украинским болельщикам Бенуа Тремулинас знаком прежде всего по выступлениям за киевское Динамо. Француз защищал цвета столичного клуба в 2013–2014 годах.

Также в его карьере были Сент-Этьен и испанская Севилья. На международном уровне футболист представлял сборную Франции.

Профессиональную карьеру Тремулинас завершил в 2017 году.

Напомним, недавно нападающий Динамо Владислав Супряга женился на своей невесте Марине Литвин, которая является обладательницей титула "Мисс Земля Украина".