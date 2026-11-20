В 40 лет вернулся в футбол: бывшая звезда Динамо подписал контракт с легендарным клубом
Французский защитник Бенуа Тремулинас возобновил карьеру в 40 лет. Бывший игрок Динамо поможет своему родному Бордо, который переживает сложные времена.
О возвращении футболиста сообщила пресс-служба французского клуба. Контракт Тремулинаса с Бордо рассчитан до окончания текущего сезона.
Тремулинас решил помочь Бордо в сложный период
Для 40-летнего француза это особое возвращение, ведь именно с Бордо связана значительная часть его футбольной истории. В структуру клуба он попал еще девятилетним мальчиком, а за основную команду выступал с 2007 по 2013 год.
Вместе с жирондинцами защитник выиграл чемпионат Франции в 2009 году. Однако впоследствии положение клуба кардинально изменилось.
Из-за серьезных финансовых проблем Бордо потерял место среди французской элиты и постепенно опустился аж до шестого дивизиона. Теперь Тремулинас решил вернуться, чтобы поддержать команду, с которой связан с детства.
Что известно о карьере экс-защитника Динамо
Украинским болельщикам Бенуа Тремулинас знаком прежде всего по выступлениям за киевское Динамо. Француз защищал цвета столичного клуба в 2013–2014 годах.
Также в его карьере были Сент-Этьен и испанская Севилья. На международном уровне футболист представлял сборную Франции.
Профессиональную карьеру Тремулинас завершил в 2017 году.
Напомним, недавно нападающий Динамо Владислав Супряга женился на своей невесте Марине Литвин, которая является обладательницей титула "Мисс Земля Украина".