Про повернення футболіста повідомила пресслужба французького клубу. Контракт Тремулінаса з Бордо розрахований до завершення поточного сезону.

Adv

Тремулінас вирішив допомогти Бордо у складний період

Для 40-річного француза це особливе повернення, адже саме з Бордо пов'язана значна частина його футбольної історії. До структури клубу він потрапив ще дев'ятирічним хлопчиком, а за основну команду виступав із 2007 до 2013 року.

Разом із жирондинцями захисник виграв чемпіонат Франції у 2009 році. Однак згодом становище клубу кардинально змінилося.

Через серйозні фінансові проблеми Бордо втратив місце серед французької еліти та поступово опустився аж до шостого дивізіону. Тепер Тремулінас вирішив повернутися, щоб підтримати команду, з якою пов'язаний із дитинства.

Що відомо про кар'єру ексзахисника Динамо

Українським уболівальникам Бенуа Тремулінас знайомий насамперед за виступами за київське Динамо. Француз захищав кольори столичного клубу у 2013–2014 роках.

Реклама

Також у його кар'єрі були Сент-Етьєн та іспанська Севілья. На міжнародному рівні футболіст представляв збірну Франції.

Професійну кар'єру Тремулінас завершив у 2017 році.

Нагадаємо, нещодавно нападник Динамо Владислав Супряга одружився зі своєю нареченою Мариною Літвін, яка має титул Міс Земля Україна.