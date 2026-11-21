28-летний Богдан Бойко прошел путь от футболиста академии киевского Динамо до президента харьковского клуба. Рассказываем, чем занимается этот функционер и как он пришел в футбол.

Бойко совмещает предпринимательскую деятельность со спортивным менеджментом, а в 2025 году стал самым молодым президентом клуба УПЛ. Впрочем, в последнее время его имя фигурирует не только в футбольных новостях, сообщает 24 Канал.

Что известно о Богдане Бойко

Богдан Бойко родился 26 августа 1998 года. С детства увлекался футболом и в 2008–2013 годах учился в футбольной академии киевского Динамо.

Впрочем, профессиональную карьеру футболиста он не выбрал. Бойко получил юридическое образование, окончив Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.

Своим первым бизнесом он начал заниматься еще во время учебы в университете. Среди направлений его предпринимательской деятельности называют альтернативную энергетику, агротрейдинг, сельское хозяйство, девелопмент, инвестиции и ресторанный бизнес.

В футбольную сферу Бойко пришел в 2023 году. Тогда вместе с основателем криптовалютной биржи WhiteBIT Владимиром Носовым он стал совладельцем и инвестором харьковского Металлиста 1925.

В 2024 году Бойко возглавил наблюдательный совет клуба, а 30 июля 2025 года стал его президентом. Носов же перешел на должность председателя наблюдательного совета. На тот момент Бойко стал самым молодым президентом среди клубов украинской Премьер-лиги.

В июне 2026 года именно Бойко выступил одним из инициаторов масштабного ребрендинга. Металлист 1925 сменил название на ФК Харьков, а также обновил клубные цвета и айдентику.

Почему Богдан Бойко попал в поле зрения НАБУ

В сентябре 2026 года имя президента харьковского клуба появилось в материалах антикоррупционной спецоперации НАБУ и САП "Карфаген".

Как сообщило "Суспильне Харьков", о причастности Бойко к этому делу рассказал заместитель начальника отдела САП Николай Карась. По словам прокурора, с президентом ФК Харьков велась координация, касавшаяся деятельности мошеннических колл-центров.

В частности, в материалах дела фигурируют записи телефонных разговоров Бойко с заместителем начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергеем Кропивой. Речь идет о диалогах, датированных мартом и маем 2026 года. По версии следствия, Кропива консультировал Бойко по поводу поведения во время допросов и предупреждал о возможных обысках в колл-центрах.

Сам Бойко отверг обвинения. В своем официальном заявлении на сайте клуба президент ФК Харьков категорически опроверг любую причастность к незаконной деятельности, мошенническим колл-центрам или схемам по завладению средствами граждан.

В настоящее время ФК Харьков входит в четверку лидеров УПЛ и является одним из претендентов на первые в своей истории медали чемпионата.