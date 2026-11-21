Бойко поєднує підприємницьку діяльність зі спортивним менеджментом, а у 2025 році став наймолодшим президентом клубу УПЛ. Утім, останнім часом його ім'я фігурує не лише у футбольних новинах, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про Богдана Бойка

Богдан Бойко народився 26 серпня 1998 року. З дитинства захоплювався футболом і протягом 2008–2013 років навчався у футбольній академії київського Динамо.

Втім, професійну кар'єру футболіста він не обрав. Бойко здобув юридичну освіту, закінчивши Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Першим власним бізнесом почав займатися ще під час навчання в університеті. Серед напрямів його підприємницької діяльності називають альтернативну енергетику, агротрейдинг, сільське господарство, девелопмент, інвестиції та ресторанний бізнес.

У футбольну сферу Бойко прийшов у 2023 році. Тоді разом із засновником криптовалютної біржі WhiteBIT Володимиром Носовим він став співвласником та інвестором харківського Металіста 1925.

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У 2024 році Бойко очолив наглядову раду клубу, а 30 липня 2025 року став його президентом. Носов натомість перейшов на посаду голови наглядової ради. На той момент Бойко став наймолодшим президентом серед клубів української Прем'єр-ліги.

У червні 2026 року саме Бойко виступив одним з ініціаторів масштабного ребрендингу. Металіст 1925 змінив назву на ФК Харків, а також оновив клубні кольори та айдентику.

Чому Богдан Бойко потрапив у поле зору НАБУ

У вересні 2026 року ім'я президента харківського клубу з'явилося у матеріалах антикорупційної спецоперації НАБУ та САП «Карфаген».

Як повідомило Суспільне Харків, про причетність Бойка до цієї справи розповів заступник начальника відділу САП Микола Карась. За словами прокурора, з президентом ФК Харків відбувалася координація, яка стосувалася діяльності шахрайських кол-центрів.

Зокрема, у матеріалах справи фігурують записи телефонних розмов Бойка із заступником начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергієм Кропивою. Йдеться про діалоги, датовані березнем і травнем 2026 року. За версією слідства, Кропива консультував Бойка щодо поведінки під час допитів та попереджав про можливі обшуки у кол-центрах.

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Сам Бойко відкинув звинувачення. У своїй офіційній заяві на клубному сайті президент ФК Харків категорично заперечив будь-яку причетність до незаконної діяльності, шахрайських кол-центрів чи схем із заволодіння коштами громадян.

Наразі ФК Харків входить до четвірки лідерів УПЛ і є одним із претендентів на перші у своїй історії медалі чемпіонату.