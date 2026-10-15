"Она сильная спортсменка": Зантарая рассказал о возвращении Белодид

Георгий Зантарая рассказал, когда Дарья Белодид может вернуться на международные соревнования. Бывший чемпион мира надеется на успешное восстановление украинской дзюдоистки.

Глава Федерации дзюдо Киева в эксклюзивном комментарии 24 Канала отметил, что не может назвать точную дату возвращения Белодид к соревнованиям. В то же время он подтвердил, что спортсменка уже возобновила тренировки.

Когда Белодид вернется на татами

Бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио не выступала на международных соревнованиях после Игр в Париже и даже попробовала себя в футболе. Сейчас спортсменка снова тренируется под руководством родителей и готовится к возвращению в дзюдо.

По информации Георгия Зантараи, в ближайшее время украинка может принять участие в соревнованиях в Северной Америке. Однако глава киевской федерации дзюдо не уточнил, о каком именно турнире идет речь, предположив, что он может состояться в Канаде или США.

Точно сказать не могу. Знаю, что Даша возобновила тренировки и готовится. Она очень сильная спортсменка,

– отметил Зантарая.

Зантарая пожелал Белодид успешного возвращения и выразил уверенность, что она способна вновь демонстрировать достойные результаты на международном уровне.

Я искренне желаю, чтобы у нее все получилось. Даша может показывать достойные результаты для нашей страны,

– подчеркнул он.

Почему Белодид пропустила чемпионат мира

После Олимпийских игр в Париже Дарья Белодид не участвовала в международных турнирах по дзюдо. Вместо этого украинка неожиданно попробовала себя в футболе, подписав контракт с женской командой харьковского Металлиста 1925. Она даже успела сыграть в матче женской Высшей лиги Украины.

Впоследствии спортсменка вернулась к тренировкам по дзюдо под руководством своих родителей. Сейчас она набирает форму, чтобы вновь выступать в весовой категории до 57 килограммов.

Именно из-за недостаточной готовности Белодид не попала в заявку сборной Украины на чемпионат мира, который состоялся в Азербайджане с 4 по 11 октября 2026 года. Украинские дзюдоисты завершили чемпионат мира без наград.