"Потребуется больше времени": Де Дзерби рассказал, стоит ли ожидать появления Мудрика на поле

Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби поделился информацией о ближайшем будущем Михаила Мудрика. Он сравнил украинца с чемпионом мира Педро Порро.

Михаил Мудрик по-прежнему проходит процесс восстановления после травмы голеностопа. Его состояние оценил тренер Тоттенхэма, пишет 24 Канал.

Что сказал Де Дзерби о Мудрике

Накануне матча против Манчестер Юнайтед в английской Премьер-лиге итальянский специалист сказал несколько слов о физическом состоянии трех своих подопечных: Джеймса Мэдисона, Педро Порро и Михаила Мудрика.

У Мэдисона та же проблема, а Порро и Мудрик оба недоступны. Думаю, Педро пропустит немного времени, а для Мудрика, возможно, понадобится чуть больше,

– отметил Де Дзерби.

Матч английского чемпионата Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм состоится 10 октября. Начало запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Как складывается карьера Мудрика в Тоттенхэме

Дисквалификация Мудрика, связанная с допингом, досрочно завершилась летом. Футболист сразу же отправился на сборы "Челси" в Китай, где принял участие в нескольких спаррингах. Впрочем, в августе у футболиста не было игровой практики в составе "аристократов". Перед закрытием трансферного окна игрока арендовал Тоттенхэм.

О травме голеностопа у Михаила стало известно сразу же после дебютного матча за "шпор". Недавно Де Дзерби надеялся на скорейшее возвращение украинца.