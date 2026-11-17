16 ноября Оксана Баюл отпраздновала свой 49-й день рождения. Бывшая спортсменка поздравила себя, исполнив танец.

Она разместила это видео на своей странице в социальной сети инстаграм. Она обратилась к своим подписчикам.

Как Оксана Баюл поздравила себя с днем рождения

Бывшая фигуристка, первая олимпийская чемпионка независимой Украины, отпраздновала свой день рождения. По этому случаю знаменитая спортсменка обратилась к своим подписчикам в социальных сетях.

Заранее благодарю всех. Пусть праздник начинается,

– отметила фигуристка.

Она разместила видео своего танца на льду, посвященного дню рождения. Свой танец она исполняет на одной из площадей в США, ведь именно там проживает олимпийская чемпионка с 1990-х годов.

Что известно об Оксане Баюл

Оксана Баюл родилась в городе Днепр в 1977 году. Она является почетной гражданкой своего родного города. В 1994 году фигуристка выиграла золотую медаль Зимних Олимпийских игр в Норвегии. Тогда ей было всего 16 лет, и она даже не планировала участвовать в той Олимпиаде, а готовилась к следующим олимпийским стартам в 1998 году в Нагано.

Однако Украине срочно понадобился еще один участник Олимпийских игр после распада СССР, поэтому туда срочно отправили именно Баюл.

Также Баюл выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в 1993 году. А вот на чемпионатах Европы украинка дважды завоевывала серебряные медали.