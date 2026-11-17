Оксана Баюл / Фото Getty Images
Оксана Баюл 16 листопада відсвяткувала свій 49-й день народження. Сама себе колишня спортсменка привітала виконанням танцю.
Його відео вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм. Вона звернулась до своїх підписників.
Як Оксана Баюл привітала себе з днем народження
Колишня фігуристка, перша олімпійська чемпіонка незалежної України відсвяткувала свій день народження. З цієї нагоди уславлена спортсменка звернулась до своїх підписників у соціальних мережах.
Заздалегідь дякую всім. Нехай свято розпочинається
Вона розмістила своє відео танцю на льоду, який присвячений її дню народження. Свій танець вона виконує на одній із площ у США, адже саме там мешкає олімпійська чемпіонка з 1990-х років.
Що відомо про Оксану Баюл
Оксана Баюл народилась у місті Дніпрі в 1977 році. Вона є почесною громадянкою свого рідного міста. У 1994 році фігуристка виграла золоту медаль Зимових Олімпійських ігор у Норвегії. Тоді їй було всього 16 років, і вона навіть не планувала брати участь у тій Олімпіаді, а готувала себе до наступних олімпійських стартів у 1998 році в Нагано.
Утім, Україні терміново потрібен був ще один учасник Олімпійських ігор після розвалу СРСР, тож туди відправили саме Баюл.
Також Баюл виграла чемпіонат світу з фігурного катання в 1993 році. А ось на чемпіонатах Європи українка двічі брала срібні медалі.
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