"Уайлдер победит Усика": Чисора сделал громкий прогноз на бой украинца

Представитель супертяжелого веса в боксе (свыше 90,72) Дерек Чисора высказал несколько странный прогноз относительно возможного будущего боя Александра Усика. Британец предвидит печальный для украинцев исход такого поединка.

По словам Чисоры, именно бывший американский обладатель титула WBC покинет ринг в статусе победителя. Такое предположение Дерек высказал для ютуб-каналу Seconds Out.

Что сказал Чисора об Усике – Уайлдере

Бывший соперник украинца верит в ударную мощь 40-летнего звездного американского боксера.

Уайлдер победит Усика. Деонтей его нокаутирует, я тебе говорю. Забудьте о правой руке – я почувствовал его силу, и у него есть мощь. Принять удар от этого парня очень трудно. Деонтей его нокаутирует,

– сказал Чисора.

Британец сосредоточился не только на физических характеристиках американца. Он отметил, что считает Уайлдера фаворитом из-за недостатков в подготовке украинца.

"Усика больше не тренирует его прежний тренер, он отходит от всей своей команды, а тренируют его друзья. На кого мне поставить деньги? Я поставлю на Деонтея", – добавил Чисора.

Отметим, что Уайлдера в течение длительного времени называют следующим наиболее вероятным соперником Александра.

Что известно о продолжении карьеры Усика

Добавим, что на встречу с украинцем претендует также и Тайсон, который недавно сделал громкое заявление о бое с Усиком в США.

В конце августа директор команды украинского боксера Сергей Лапин заявил, что после боя с Уайлдером команда Усика готова рассмотреть вариант с трилогией против Фьюри.