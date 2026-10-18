Не Украина: где живут дети Андрея Шевченко

Обладатель "Золотого мяча" и президент УАФ Андрей Шевченко имеет четверых детей. Все они проживают за пределами Украины.

Большая часть семьи главы украинского футбола обосновалась в Великобритании, где часть своей карьеры провел бывший нападающий Челси. О их жизни рассказывает 24 Канал.

Чем занимаются и где живут дети Андрея Шевченко

Экс-футболист и его жена Кристин Пазик стали родителями Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.

Самыми младшими являются 12-летний Райдер-Габриэль и 14-летний Александр, которые живут с родителями в Лондоне. Известно, что Александр разделяет интерес отца к гольфу, который является вторым хобби Шевченко-старшего.

Happy 9th Birthday Ryder. We love you so much. ️ https://t.co/IpHdjPRNSj — Andriy Shevchenko (@jksheva7) April 6, 2023

Действующий глава УАФ несколько раз публиковал посты ко дню рождения сына, и на них тот играл именно в эту игру со своим знаменитым отцом.

Покинул Туманный Альбион 21-летний Джордан. Он не выбрал спортивное направление и сейчас получает образование в США.

Старший из сыновей Шевченко учился в King's College School в Уимблдоне, а позже поступил в Йельский университет.

Джордан Шевченко вместе с родителями / фото из соцсетей Кристен Пазик

В 2023 году Джордан рассказывал, что гордится тем, что наполовину украинец, и вспоминает, как в конце спортивной карьеры отец каждый год проводил несколько месяцев в Украине.

Кто в семье связал свою жизнь с футболом

Профессионально на спортивный путь встал Кристиан Шевченко, на счету которого 15 матчей за сборные Украины разных возрастов.

Футбольное образование 19-летний нападающий получал в академиях Челси, Тоттенхэма и Уотфорда. Самым успешным периодом в его карьере на данный момент является сезон 2024/25, когда Кристиан забил 11 голов и отдал восемь результативных передач на юношеском уровне за Уотфорд U-21.

Кристиан Шевченко вместе с отцом / фото из соцсетей главы УАФ

После этого он получил первый профессиональный контракт, однако до дебюта за основную команду Уотфорда дело так и не дошло.

В мае 2026 года клуб прекратил сотрудничество с футболистом. Недавно 19-летний футболист подписал контракт с клубом Шолинг, который выступает на седьмом уровне английской футбольной пирамиды.