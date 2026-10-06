51 год большого триумфа: где сейчас легенды Динамо, победившие в Суперкубке УЕФА 1975 года

Ровно 51 год назад, 6 октября 1975 года, киевское Динамо одержало победу в Суперкубке УЕФА. В двухматчевом противостоянии подопечные легендарного Валерия Лобановского дважды обыграли Баварию.

Киевляне одержали победу и на выезде в Мюнхене со счетом 1:0, а затем выиграли и в домашнем матче со счетом 2:0. В день 51-й годовщины большой победы 24 Канал предлагает вспомнить героев той победы и то, как сложилась их дальнейшая футбольная судьба.

Как Динамо удалось одержать победу в Суперкубке УЕФА 1975 года

Киевское Динамо в мае 1975 года завоевало первый евротрофей в истории украинского футбола. В Базеле подопечные Валерия Лобановского разгромили Ференцварош и завоевали Кубок кубков. Именно эта победа и дала динамовцам право бороться за Суперкубок УЕФА.

Видео полного матча между Баварией и Динамо в Мюнхене

По регламенту того сезона Суперкубок состоял из двухматчевого противостояния. Первый матч состоялся 9 сентября в Мюнхене. Благодаря голу Олега Блохина на 66-й минуте украинцы победили на выезде. А ответный матч состоялся именно 6 октября. И здесь динамовцы одержали еще более уверенную победу со счетом 2:0. Блохин на этот раз отличился дублем.

Обзор матча Динамо – Бавария в Киеве: видео

Как сложилась судьба футболистов и тренера того Динамо

Олег Блохин – главный герой того противостояния с Баварией. Благодаря триумфу в Кубке кубков и Суперкубке УЕФА украинец в декабре 1975 года завоевал "Золотой мяч". В голосовании он опередил именно игрока Баварии Франца Беккенбауэра. Это сделало Блохина мировой звездой футбола.

После завершения игровой карьеры Блохин стал еще и выдающимся тренером. Он начинал карьеру в греческих клубах, но наибольших высот достиг во главе сборной Украины. Именно Блохин впервые вывел "сине-желтых" на чемпионат мира. Это произошло в 2006 году, а на самом мундиале украинцы дошли аж до четвертьфинала.

Впоследствии Блохин тренировал "сине-желтых" на дебютном для сборной Украины Евро. Это был домашний для нашей команды чемпионат Европы 2012 года, но выйти из группы нашей команде тогда не удалось. Затем Блохин возглавил киевское Динамо, но особых успехов с клубом достичь не смог. В частности, в сезоне 2013/14 Динамо под руководством Блохина заняло самое низкое место в истории своих выступлений в чемпионате Украины – четвертое.



Олег Блохин сейчас / Фото из инстаграма

Сейчас Блохин находится на так называемой футбольной пенсии. И из-за проблем со здоровьем довольно редко появляется на публике.

Евгений Рудаков – легендарный вратарь киевского Динамо. Через 2 года после победы в Суперкубке УЕФА вратарь завершил игровую карьеру, а затем посвятил себя детскому футболу, работая тренером в киевских футбольных школах.



Евгений Рудаков / Фото – ФК Динамо

Он занял 42-е место в рейтинге лучших вратарей Европы ХХ века. В 2011 году в возрасте 69 лет легендарный вратарь скончался. Рудаков похоронен в столице Украины на Байковом кладбище.

Михаил Фоменко был надежным защитником Динамо в том сезоне. Из-за многочисленных травм ему пришлось завершить карьеру довольно рано, в возрасте 30 лет. Однако ему удалось построить успешную тренерскую карьеру.

Именно Фоменко, будучи главным тренером Динамо, завоевал первые в истории киевлян золотые медали чемпионата Украины. А затем он успешно тренировал сборную Украины с 2013 по 2016 годы. Под его руководством украинцы одержали одну из самых выдающихся своих побед в истории – над сборной Франции на домашнем поле. А затем впервые вывел сборную на Евро через квалификацию. Правда, на самом турнире команда выступила неудачно, потерпев три поражения.



Михаил Фоменко / Фото – УАФ

В апреле 2024 года Михаил Фоменко скончался в возрасте 75 лет.

Леонид Буряк был одним из самых талантливых полузащитников своего поколения. Он играл в Динамо вплоть до 1984 года. После завершения игровой карьеры также стал футбольным тренером. Однако не был столь успешным, как Михаил Фоменко.

В частности, сборная Украины под его руководством провалила отбор на Евро-2004. А Динамо под руководством главного тренера Буряка в 2005 году впервые за 9 лет не смогло пройти квалификацию в Лигу чемпионов, сенсационно уступив швейцарскому Туну.



Леонид Буряк / Фото – ФК Динамо

Буряка уволил. К тренерской работе он вернулся в 2012 году в Александрии, но во главе команды не одержал ни одной победы. После этого активной тренерской деятельностью не занимается.

Владимир Мунтян – один из лидеров полузащиты Динамо 1975 года. Во время матчей с Баварией он уже был довольно зрелым футболистом. Свою футбольную карьеру завершил через 2 года.

Как тренер Мунтян был первым, кто тренировал молодежную сборную Украины с 1992 по 1994 год. Затем возглавлял еще ряд украинских команд, а также африканскую сборную Гвинеи. Работал и с юношами Динамо. С 2007 года возглавлял Ассоциацию ветеранов футбола Украины.



Владимир Мунтян / Фото – ФК Динамо

Владимир Мунтян скончался 1 декабря 2025 года после продолжительной болезни.

Стефан Решко – важный защитник Динамо в 1975 году. В частности, в матче с Баварией ему удалось нейтрализовать легендарного Герда Мюллера. Выступления за киевскую команду завершил в 1978 году.

А вот дальнейшая его судьба сложилась не так, как у партнеров по команде. Он окончил Академию МВД, в правоохранительных органах дослужился до звания полковника. Также работал в Академии внутренних дел Украины.



Стефан Решко / Фото из открытых источников

Решко и сейчас ведет активную общественную и педагогическую деятельность. А также участвует в ветеранских мероприятиях "Динамо".

Валерий Лобановский – легендарный украинский наставник, для которого 1975 год также стал годом первого большого тренерского триумфа. После этого ему удалось собрать еще одну звездную команду Динамо, которая в 1986 году также победила в Кубке кубков.

Позже во главе сборной СССР дошел до финала чемпионата Европы, в котором его подопечные уступили Нидерландам со счетом 0:2. Затем отправился покорять Ближний Восток. А после возвращения в Динамо в 1996 году создал еще одну легендарную команду с Шевченко и Ребровым, которая дошла до полуфинала Лиги чемпионов в 1999 году.



Валерий Лобановский / Фото – ФК Динамо

В 2000 году он возглавил также сборную Украины и почти вывел ее на чемпионат мира 2002 года. Не повезло с жеребьевкой в плей-офф квалификации. Соперником "сине-желтых" стала сборная Германии, которая обыграла нашу команду, а на самом чемпионате мира дошла до финала.

"Метр" оставался на посту тренера Динамо до последних дней своей жизни. Во время матча против запорожского "Металлурга" тренеру стало плохо на тренерской скамейке. Тренера взяли в больницу, но 13 мая 2002 года он скончался. В его честь в Киеве назван стадион "Динамо".